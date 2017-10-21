(Görüntülü Haber) Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: \"Futbolda ağlamayacaksın\" Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic: \"Bu maçta ilk gölü atan kazanacaktı\" Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kardemir Karabükspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın\" dedi. Süper Lig\'in Ligin 9. haftasında, Osmanlıspor sahasında Kardemir Karabükspor\'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, \"Çok önemli müsabakaya çıktık. Karabük bizim direk rakibimiz. Bugün sahamıza geldi. 3 puan bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puanı sabırlı disiplinli oynayan, bir takım halinde aldığımızı düşünüyorum. Rakip golden sonra çözüldü. 3 puan kazandık ama daha yolumuz uzun. Bütün futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Rakibi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Futbolda ağlamayacaksın. Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın\" ifadelerini kullandı. POPOVİC: \"BU MAÇTA İLK GÖLÜ ATAN KAZANACAKTI\" Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic ise, \"Onların kontra ataklardan tehlike yaratacağını biliyorduk\" dedi. Popovic, \"Bu maçta ilk gölü atan kazanacaktı. Rakibimizin aslında bugün bize şans vereceğini biliyorduk. İlk yarı şanslarda yakaladık. Fakat ikinci yarıda Osmanlıspor ilk gölü buldu. Oyun açıldı. Onların kontra ataklardan tehlike yaratacağını biliyorduk. Oyun açıldıktan sonra düştük. Rakibimiz 3 gölü buldu\" şeklinde konuştu.