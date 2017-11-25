(Görüntülü Haber) Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Evrim Esendemir: \'\'Kazanan oyunu oynadığımızı düşünüyoruz\"



Ümit Özat: \"Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücüler de var!\"



Osmanlıspor\'da İrfan Buz\'un yardımcısı Evrim Esendemir, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Belki de bizim için ligin kırılma maçını oynadık\" dedi.



Süper Lig\'in 13\'üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında Gençlerbirliği\'ni konuk etti. Başkent derbisini Osmanlıspor 2-0 kazandı.



Geçtiğimiz hafta ceza alan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz\'un yerine takımın başında, Buz\'un yardımcısı Evrim Esendemir vardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esendemir, \"Zor geçeceğini bildiğimiz bir maça çıktık. Geçen haftadaki gibi iyi bir oyun oynayamayacaktık. Kazanacak oyunu oynamalıydık ve oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık ve 3 puanla dönüyoruz, mutluyuz. Trabzon\'daki maçın temposu çok yüksekti. Bir de son dakikadaki golle talihsiz bir şekilde puan dahi alamadan evimize dönmüş olmak, psikolojik olarak çok tahribat bırakmıştı oyuncuların üzerinde. Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Ligin kırılma maçını oynadık. Bu kadar yaslanmak oyunun bir parçası değildi. Ama takdir ederseniz ki öne geçtik. Oyunun içindeki planları tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Kenarda hocamızın olmaması oyuncularımızı etkiledi\" ifadelerini kullandı.



\"GENÇLERBİRLİĞİ KÜLTÜRÜNDEN BAHSEDEN İNSANLAR KÜFÜR ETMEZLER\"



2-0 yenildikleri maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ümit Özat ise, \"Çok koştuk, çok pas yaptık, bunlar hiçbir şeyi geri getirmiyor. Kazanan her zaman haklıdır. Ben asla pes eden biri değilim. Oyuncularım da pes etmeyecek. Oyuncularım içeride gözyaşları içerisindeydi. Daha yolun başındayız. Bugünden sonra ki bütün sorumluluklar bana aittir. Oyuncularımın kişiliklerine güveniyorum. Düştüğümüz yerden kalkacağımıza inanıyorum. Bu saatten sonra kaybedecek takatimiz kalmadı. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.



Taraftarın kendisini istifaya çağırması üzerine, \"O taraftarlar arasında Ankaragücü taraftarı vardı galiba\" diyen Ümit Özat, \"Ben geçmişle ilgili pek konuşmak istemiyorum. 3\'üncü hafta ayrılmak zorunda kaldık. Büyüklerimiz öyle istedi bizde teşekkür ederek ayrıldık. Ayrılanlara bakıyorsunuz aile boyu açıklama yapıyor. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmez. 5. dakikada hocasını istifaya çağıran insan Gençlerbirliği taraftarı değildir\" açıklamasında bulundu.



