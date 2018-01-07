(Görüntülü Haber) Osmanlı'nın Bafeus Savaşı'nı kazandığı Çobankale gün yüzüne çıkarılacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- MERHUM Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın \"Osmanlı Devleti 1302\'de Yalova\'da kuruldu\" iddialarıyla gündeme gelen, Osmanlı\'nın Bizans\'a karşı kazandığı Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova\'daki Çobankale, kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılacak ve restore edilecek.



Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık\'ın Osmanlı Beyliği\'nin \'devlet\' statüsünü kazandığını iddia ettiği, Bizans\'a karşı 1302 yılında zaferle sonuçlanan Bafeus Savaşı\'nın yapıldığı Yalova Çobankale\'deki çalışmalar, geçen yıl nisan ayında başladı. Çalışmalar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile kalenin bulunduğu Altınova ilçesi Karadere köyündeki temizlik faaliyetine Bursa Müze Müdürü Sinan Özbey\'in başkanlığında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin\'in bilimsel danışmanlığında, Altınova Belediyesi\'nin de maddi katkılarıyla başlandı. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen kale, Çevre ve Orman Bakanlığı\'ndan Altınova Belediyesi\'ne tahsis edildi.



Geçen yıldan bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunulması amacıyla Altınova Belediyesi\'nde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral\'ın yanı sıra Altınova Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Bursa Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin katıldı.



KAZI ÇALIŞMALARI 5 YIL SÜRECEK



Çobankale\'nin Yalova\'nın ve Türkiye\'nin bir değeri olduğunu söyleyen Altınova Beledıye Baskanı Metın Oral, \"Bu değeri gün yüzüne çıkarıp turizme ve ülkemize kazandırmamız lazım. Güzel bir çalışma yapılıyor. Bunu paylaşmak istedik. Yapılacak kazı çalışmalarıyla hem elimizde güzel bir bilgi olacak hem de turizme kazandıracağımız bir alan ortaya çıkacak\" dedi.



Bursa Müze Müdürü ve Çobankale Kazı Başkanı Ali Sinan Özbey ise \"Müzecilik anlamında 8 aylık süre içerisinde çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. Çobankale\'de kazı çalışmaları uzunca bir zamana yayılacak. Bunun hepimiz bilincindeyiz ancak arkeoloji camiasında kısa sayılabilecek 5 yıllık süreçte Çobankale\'nin gezilebilir, dolaşılabilir, sürdürülebilir turizm destinasyonu içerisinde yer almasını istiyoruz. Geçen sene içerisinde büyük oranda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise temizliklerle birlikte ortaya çıkan kalıntıların açığa çıkması ve korunmasına yönelik projeleri yürüteceğiz\" diye konuştu.



1087 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ



Kazı çalışmalarını yürütecek olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, bugüne kadarki faaliyetlerle ilgili bilgi vererek Çobankale\'nin önemine değindi. Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"İstanbul ile Batı Anadolu\'yu birbirine bağlayan vadi Yalakdere Vadisi\'dir. Bu vadi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hep popüler bir yer olmuş. Roma Dönemi\'nde \'Haçlı yolu\' olmuş, Osmanlı Dönemi\'nde de \'Hac yolu\' olmuş. Çobankale de bu vadinin düğümü. Çobankale kimin elindeyse bu vadi ve yol onun elinde olmuş. Çobankale\'nin stratejik önemi her dönem var olmuş. Kalenin kaynaklarda İmparator Alexius tarafından 1087 yılında yapıldığı belirtiliyor\" dedi.



İKİ ÖNEMLİ GELİŞMENİN KAHRAMANI



Çobankale\'nin tarihsel süreçte Türk ve dünya tarihinde iki önemli gelişmenin kahramanı olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, şunları kaydetti:



\"Bunlardan birincisi 1. Haçlı Seferleri. Papa II. Urbanus\'un çağrısıyla başlayan 1. Haçlı Seferleri, 1. Kılıç Arslan\'ın Çobankale\'yi geri alması ve Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratmasıyla, Çobankale sayesinde oldu. İkinci önemli olay ise Osmanlı güçlerini buradan söküp atmak isteyen Bizans güçlerini, Osman Gazi komutasındaki Türk gücü haber alarak, gizlice 27 Temmuz 1302\'de Çobankale\'nin etrafından geçerek sahil boyuna inmiş ve Bizans askerinin çıkacağı noktalara pusu kurarak onları bozguna uğratmıştır. Osmanlılar\'ın Bizans\'a karşı kazandığı ve Bafeus Muharebesi olarak bilinen zafer Osmanlı Beyliği\'nin tescili niteliğini de taşımaktadır. Bu zafer de Çobankale\'nin önemini ve savaştaki rolünü açıkça göstermiştir. Bu zafer İslam dünyasında çok sevinçle karşılanıyor. Küçük bir beyliğin koskoca Bizans\'ı dize getirmiş olduğu düşünülüyor. Rahmetli Halil İnalcık da Osmanlı\'nın kuruluşunun gerçek tarihinin 1299 değil 1302 Bafeus Savaşı olduğunu söylüyor ama 1299 tarihi daha çok kabul görmüş\" diye konuştu.



30 KAÇAK KAZI YAPILMIŞ



Bölgede ilk yıl ağaç ve bitki temizliği yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selçuk Seçkin, temizlik ve yüzey çalışmalarında bulunan Bizans seramik örneklerini gösterdi. Alanda 30\'a yakın kaçak kazının yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Maalesef çok sayıda kaçak kazı var. Ben 30\'a yakın kaçak kazı saydım. Bu temizlik çalışması sonrası kamera sistemi ve uyarı sistemleriyle tahribat da giderilecek\" dedi.



RÖNTGENİ ÇIKARILACAK



2018 yılı içerisinde jeoradar çalışması yapacaklarını da söyleyen Yrd. Doç. Dr. Seçkin, \"Yapılacak olan jeoradar çalışmasıyla kalenin röntgeni çekilecek. Kazılacak yerler de ortaya çıkacak. Bir de alanın haritalanması yapılacak. İlk etapta 5 yılda restorasyon yapılmaya müsait hale gelecek. Şu an belli bir periyotta çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.