(Görüntülü Haber) Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - BİNGÖL\'ün Adaklı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma astsubay 25 yaşındaki Mustafa Sefa Gök\'ün Osmaniye\'deki baba evine ateş düştü. Şehidin Dervişli Mahallesi\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Döne Kök\'e verdi. İş nedeniyle Çorum\'da bulunan baba Reha Kök\'e ise telefon ile ulaşılarak oğlunun şehit olduğu bilgisi verildi. Haberi alan baba Reha Kök, eve dönmek için yola çıktı. Fenalaşan anne Kök ve yakınlarına ise hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Kök\'ün yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. EŞİ 8 AYLIK HAMİLE 3 çocuklu ailenin tek oğlu olan şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün, 1 yıl önce Yasemin Kök ile dünyaevine girdiği ifade edildi. Eşi Yasemin Kök\'ün 8 aylık hamile olduğu öğrenilen şehidin, 5 yıllık asker olduğu belirtildi. Daha önce Tokat\'ta görev yaptığı ifade edilen şehit astsubay Kök\'ün, yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl\'e tayin olduğu bildirildi. Şehit astsubay Mustafa Sefa Kök\'ün cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.