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(Görüntülü Haber) Osmaniye'deki trafik kazaları MOBESE'de

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Mobese kameraları tarafından kaydedildi

05 Mayıs 2018 18:23

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de trafik kurallarına uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Mobese kameraları tarafından kaydedildi. İlk görüntü Musa Şahin Bulvarı Polis Evi kavşağında kaydedildi. Dönüş yapmak isteyen TIR sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsün yavaşlamasıyla hareket etti.Bu sırada yavaşlayan minibüsün arkasından gelen bir başka minibüs, dönüş yapmak üzere yola çıkan TIR ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savrularak geliş istikametine, aynı şekilde TIR\'ın kupası da kasa kısmına döndü. Şehir merkezinde kameraların kaydettiği bir başka görüntüde ise cadde üzerinden sola dönüş yapan otomobil, diğer yönden gelen otomobilin arkasında bulunan ve şerit değiştirip karşısına çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu savrularak yol kenarındaki su birikintisine düştüklerinin görüntüleri yer aldı.

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