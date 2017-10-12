(Görüntülü Haber) Osmaniye'de öğrencilere 'jandarma' tanıtıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret eden öğrencilere, jandarmanın tanıtımı ve görevleri hakkında bilgi verildi.



Merkez Cebelibereket İlköğretim ve Özel Ender Koleji\'nden bir grup öğrenci, ilk olarak Jandarma Komutanlığı binasını gezdi. Brifing salonundan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ve okul müdürlerine günün anısına plaket takdim eden İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, görevlerinin, köy, belde ve kasabalardaki vatandaşların huzur ve emniyetini sağlamak, asayiş hizmetlerini yürütmek olduğunu söyledi. Her ilde bir il jandarma komutanlığı ve ona bağlı İlçe jandarma ve karakol komutanlıkları olduğunu belirten Albay Bilacan, \"Osmaniye ilimizde 7 tane ilçe jandarma komutanlığımız ve 14 tane ise karakol komutanlığımız var. İl genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerimizi toplam 1400 personelimiz ile birlikte yürütmekteyiz\" dedi. Kısa bilgilendirmenin ardından öğrenciler, komutanlık binasını gezdi. Burada ilk olarak harekat merkezi tanıtılan öğrencilere, Jandarma İmdat hattı olan 156 aratılarak nasıl bir yol izlendiği uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra bir kız öğrenci telsiz ile harekat merkezinden görevde olan personellere anons yaparak görevlerinde başarılar diledi. Öğrencilere jandarma olay yeri inceleme, çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterilerini izledi.

