(Görüntülü Haber) Osmaniye'de kaçtılar, Ceyhan'da yakalandılar

Ceyhan ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - OSMANİYE\'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine polisin durdurmak istediği otomobil, kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde yakalanan 3 şüphelilinin içerisinde bulunduğu otomobil, ikisi polis otosu, 5 araca çarptı, 10 kişi yaralandı. Cinayet suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan K.Ü. (35), uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.Y. (20) ve S.D. (31) isimli kadının otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan Osmaniye polisi, harekete geçti. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu 80 DC 854 plakalı otomobil, Osmaniye- Ceyhan karayolunda durdurulmak istendi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı, ekipler de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 2 otomobil ile 2 polis aracına çarptı. Kazalarda, otomobillerdeki 10 kişi yaralandı. Osmaniye polisi, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek destek istedi. İlçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekiplerini fark eden şüpheliler, D-400 karayoluna ters şeritten girip kaçmaya çalıştı. Trafikte terör estiren 3 kişi, otomobille, bir başka otomobile çarparak durdu. Aracı terk edip kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Trafiği tehlikeye atan şüphelileri linç etmek isteyen vatandaşları, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız sakinleştirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, Osmaniye polisine teslim edildi.