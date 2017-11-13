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(Görüntülü Haber) OSMAN BAYDEMİR İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Hüseyin ASLIYÜCE - Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Hamburg'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili Osman Baydemir, serbest kaldıktan sonra Ankara'ya gitti

13 Kasım 2017 00:39

Hüseyin ASLIYÜCE - Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Hamburg\'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili Osman Baydemir, serbest kaldıktan sonra Ankara\'ya gitti.


 

Osman Baydemir Hamburg\'tan, THY\'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45\'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. Baydemir, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle havalimanı polisince gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi\'ne götürüldü.

Osman Baydemir, burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Baydemir,  serbest kalmasının ardından tekrar Atatürk Havalimanı\'na geldi.  Baydemir, saat 20.00 sıralarında VİP salonundan geçerek Ankara\'ya gitti. Baydemir, kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak sorularını yanıtsız bıraktı.


 

Urfa\'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla açılan davanın 9 Kasım\'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere Baydemir hakkında \"yakalama kararı\" çıkarılmıştı. 

 

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