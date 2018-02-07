(Görüntülü Haber) Ortaca'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, bir ilkokulda hizmetlinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3\'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2\'si adliyeye sevk edildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik dün (salı) belirlenen adreslere operasyon yaptı. Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı Cumhuriyet İlkokulu\'nda hizmetli İ.G.\'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3\'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar İ.G. ve H.D. ise işlemleri tamamlanınca bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile çeşitli aparatlar ele geçirildiği belirtildi.