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(Görüntülü Haber) Ortaca ve Köyceğiz'de sıcak hava bunalttı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde sıcak hava, tatilcileri bunalttı

20 Ağustos 2017 13:23

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde sıcak hava, tatilcileri bunalttı. Deniz kenarları ve havuz başları dolup taştı. Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde tatil yapan ya da yerleşik yaşayanlar, sıcak hava ve nem yüzünden bunaldı. Sıcaklığın 40, deniz suyun sıcaklığının ise 26 derece ulaştığı ilçelerde deniz kenarları ve havuz başları doldu taştı. Bazı vatandaşlar yüzerek serinleme, bazıları ise gölge altında vakit geçirerek sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Köyceğiz\'deki Yuvarlak Çay ve mesire alanı da yoğunluktan nasibini aldı. Bölge, vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kimi vatandaşlar ayaklarını soğuk sulara sokarak serinlemeye çalışırken, özellikle çocuk ve gençler bentlerle oluşturulan küçük göletlerde yüzerek serinledi.

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