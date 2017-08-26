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(Görüntülü Haber) Ormandan gelen kadın çığlığı, polis ve AFAD'ı alarma geçirdi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda, bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı polis ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi

26 Ağustos 2017 00:25

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda, bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı polis ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Olay, bugün Atakum İlçesi\'ndeki Ondoku Mayıs Ünuversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Karadeniz Yurt Müdürlüğü çalışanları, yakındaki ormanlık alandan bir kadının çığlık atıp, \'yardım edin\' diye bağırdığını duyup, üniversite yetkililerine bildirdi. Yetkililer de polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 4 gruba ayrılıp \'cihichi\' adlı arama kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. Ormanlık alan, yaklaşık 1 saat boyunca didik didik arandı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

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