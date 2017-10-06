(Görüntülü Haber) Ormanda ölü bulundu; ayı saldırdığı sanılıyor

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mengen İlçesi\'ne bağlı Akçakoca Köyü\'nde 71 yaşında Zeki Öztürk, mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu. Ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk\'ün kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek. Ankara\'da bir otelde uzun yıllar aşçı olarak çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan evli ve 3 çocuk babası Zeki Öztürk, dün sabah 07.00 sıralarında av tüfeğini de yanına alarak mantar toplamak için ormana gitti. Yakınları, öğleden sonra olmasına rağmen geri dönmeyen Zeki Öztürk\'ün, cep telefonunu da açmaması üzerine şüphelendi. Yakınları ve köylüler, saat 15.30 sıralarında Zeki Öztürk\'ü aramaya çıktı. Ormanda sürekli Öztürk\'ün telefonunu arayıp sesin geldiği yöne doğru giden köylüler, gece köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yüzünün büyük bölümü yırtıcı bir hayvan tarafından yenilen cesetle karşılaştı. Köylüler jandarmaya haber verdi. Jandarma, Cumhuriyet savcısı nezaretinde olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede cesedin Zeki Öztürk\'e ait olduğu belirlenirken, cesedin çevresinde ayıya ait ayak izleri saptandı. CESET KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ Ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk\'ün cesedi, battaniyeye sarılıp Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait kamyonetin kasasına konuldu. Ceset, kamyonet kasasında Mengen Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastane önünde battaniye ile birlikte kaldırılıp sedyeye konulan ceset, morga koyuldu. Zeki Öztürk\'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Öte yandan Zeki Öztürk\'ün yakınları, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında ceset torbası bulunmadığını ileri sürerek, cesedin kamyonet kasasında battaniyeye sarılarak morga götürülmesine tepki gösterdi. Köylüler de Zeki Öztürk\'ün mantar toplarken karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradığını ve ayının yüzünün büyük bölümünü yediğini tahmin ettiklerini söyledi. Soruşturma sürdürülüyor.