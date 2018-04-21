T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Orman, Azerbaycan'da Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

BAKÜ,(DHA) Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendi adına düzenlenen Fikret Orman Futbol Turnuvası'na katılmak için Azerbaycan'ın Bakü kentine gitti

21 Nisan 2018 20:38

BAKÜ,(DHA) Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendi adına düzenlenen Fikret Orman Futbol Turnuvası\'na katılmak için Azerbaycan\'ın Bakü kentine gitti. Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen turnuvanın açılışını yapmak adına bu sabah hava yoluyla Bakü\'ye giden Orman, burada turnuvanın açılışını yaptı ve Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Orman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarla özçekim yaptığı bir anın fotoğrafını paylaşarak, \"Azerbaycanlı Beşiktaşlılarla güzel bir turnuvada bir araya geldik. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş\" notunu düştü. Orman\'ın bu akşam saatlerinde İstanbul\'a dönerek, yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçını Vodafone Park\'ta takip etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKÜDHA Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret OrmanFikret Orman Futbol TurnuvasıAzerbaycan BaküAzerbaycan Beşiktaşlılar DerneğiBaküOrmanBeşiktaşlıBeşiktaşlılarlaEnBirBeşiktaş"Evkur Yeni MalatyasporVodafone Park

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24