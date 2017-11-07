(Görüntülü Haber) Orhangazi'de Suriyeli çocuğa kamyon çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde eski kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Salih’e kamyon çarptı. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken, kaza yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polisi arayarak kaza yaptığını söyleyen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Kaza, bugün saat 17.20 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Yalova yönüne giden 43 yaşındaki Halil S. yönetimindeki 34 ZV 4216 plakalı kamyon, eski Kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Salih\'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan çocuk kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Abdullah Salih\'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansa konulan Abdullah Salih, Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek müdahale edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



\"KAZAYI BEN YAPTIM\"



Kaza ardından uzaklaşan kamyon sürücü Halil S. ise, kısa süre sonra polisi arayarak kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Polis aynı yönde yol üzerinde bekleyen kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.