(Görüntülü Haber) Orhan Veli'yi 10 kilometre boyuncu şiirler okuyarak andılar

Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık, ölümünün 67\'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. Bir grup şiir tutkunu, 1996\'dan itibaren aksatmadan yaptıkları gibi bugün de büyük ustaya saygı ve sevgilerini sunmak için Taksim\'den Aşiyan Mezarlığı\'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdü. Orhan Veli, mezarı başında da şiirleriyle anıldı Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA Türk Edebiyatı\'nda \'Garip\' akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, 36 yıllık yaşamına onlarca şiir sığdırdı. Sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıyan büyük usta, aynı zamanda yürümekten hiç bıkmazdı. 22 YILDIR HER 14 KASIM\'DA TAKSİM\'DEN AŞİYAN MEZARLIĞI\'NA 1950 yılında hayatını kaybeden Orhan Veli için sevenleri de 1996\'dan itibaren her ölüm yıl dönümünde Taksim\'den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı\'na yürüdü. ŞİİRSEL YÜRÜYÜŞ Orhan Veli tutkunları bugün de büyük ustayı anmak için Taksim Meydanı\'nda toplandı. Saat 11.00\'da başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli\'nin çıkardığı \'Yaprak\' isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Yürüyüş boyunca kâh Orhan Veli\'nin kâh onun arkadaşlarının şiirleri okundu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş usta şairin Aşiyan Mezarlığı\'nda sona erdi. ORHAN VELİ\'Yİ ŞİİRLE ANMAK Şiir tutkunları, Orhan Veli\'nin kabri başında da şiir okuyarak büyük ustayı andı. Yürüyüşü 22 yıl önce başlatanlar arasında yer alan Orhan Veli sevdalısı, yazar Şeref Özsoy, yaptığı açıklamada, yürümeyi çok seven Orhan Veli\'yi anmak için yapılacak en güzel şeyin şiirler okuyarak yürümek olduğunu söyledi. Özsoy, \"1996\'da bir Orhan Veli yürüyüşü başlattık ve o günden beri Taksim\'den mezarına kadar yürüyoruz\" dedi. \"ORHAN VELİ\'YE KARŞI BÜYÜK BİR TUTKUM VAR\" Orhan Veli\'nin yazdığı şiirlerdeki mizahın onun kişiliğini gösterdiğini belirten Özsoy, \"Neşeli bir insandı. Şiirleriyle birlikte hayatını sevdiğim nadir insanlardan biri olduğu için Orhan Veli\'ye karşı büyük bir tutku var. Mezarına kadar şiirleriyle geldik. Yine burada da şiirler okuyarak anacağız\" diye konuştu. \"ORHAN VELİ PARASIZLIKTAN YÜRÜYORDU BİZ İSE SEVGİMİZDEN YÜRÜYORUZ\" Yürüyüşe katılan bir başka Orhan Veli tutkunu da Deniz Özgür ise şunları söyledi: \"Biz Orhan Veli\'yi sevenleri olarak yürüyoruz. Orhan Veli, şiirlerinin yanı sıra onun yaşamından da ders aldığımız biri. Onun yaşamı bize çok şey anlatıyor. İçinden geçtiğimiz dönemde Orhan Veli bizim için tutunacak bir dal aynı zamanda. Çünkü çok başka zamanların şairi ve hala ondan çok katkı alıyoruz. Orhan Veli bu yürüyüşleri parasızlıktan yapıyordu; biz de ona olan sevgimizden dolayı yürüyoruz.\" \"ŞİİR İÇİN YÜRÜYORUZ\" Yürüyüştekilerden şair- yazar Fatin Hazinedar da Orhan Veli Kanık\'ı çok yakından takip ettiğini belirterek, \"22 yıldır devam eden bir yürüyüş. Bizi buluşturan şey aynı zamanda şiirdir ve şiir yolunda yürüyoruz. Bunun için de çok mutluyuz\" şeklinde konuştu. YÜRÜYÜŞÜN TEK KOŞULU BİR ORHAN VELİ KİTABI Orhan Veli\'yi anma yürüyüşünün ilkine büyük şairin kız kardeşi Füruzan Yolyapan da katılmıştı. Öte yandan yürüyüşe katılmanın tek koşulu ise bir Orhan Veli kitabı getirmek.