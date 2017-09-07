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(Görüntülü Haber) Orgeneral Akar, F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni nedeniyle gittiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki denetlemeleri esnasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi

07 Eylül 2017 18:27

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni nedeniyle gittiği Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'ndaki denetlemeleri esnasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Törenine katılmak üzere dün Eskişehir\'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na gitti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni kapsamında personele hitap ederek eğitim yılının başarılı geçmesini temenni eden Orgeneral Hulusi Akar konuşmasında; Hava Kuvvetlerinin ülkemizin göklerdeki gücünün, başarı ve idealinin çelikleşmiş simgesi olduğunu, sahip olduğu nitelikli personel, uçaklar, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığı içerisinde saygın bir yere ulaştığını ifade etti. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, tören kapsamında geleneksel kurban kesim merasimine katıldıktan sonra sırasıyla 113’üncü ve 111’inci Jet Filo Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar filoların denetlenmesi esnasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında incelemelerini tamamlayan Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, müteakiben Eskişehir Valisi Sayın Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

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