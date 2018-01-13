T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Organlarıyla umut oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Mestan Ertürk'ün (78) beyin ölümü gerçekleşti

13 Ocak 2018 23:15

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren Mestan Ertürk\'ün (78) beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları Ertürk\'ün organlarını bağışladı.

Çimentepe Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk ve 11 torun sahibi Mestan Ertürk, geçen 5 Ocak\'ta, sabah saatlerinde evinde baygın bulundu. Oğlu Ali Ertürk tarafından önce Sarıgöl\'de hastaneye götürülen Mestan Ertürk, ardından Alaşehir ve Salihli\'deki hastanelere sevk edildi. Salihli\'de beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ertürk, ameliyatın ardından yoğun bakım için Manisa Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Ertürk\'ün dün saat 18.30 sıralarında, beyin ölümü gerçekleşti.

Oğlu Ali Ertürk, kızı Emine Koparan ve kız kardeşi Emine Aktaş, Mestan Ertürk\'ün organlarını bağışlamayı kabul etti. Manisa Devlet Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörlüğü\'nün harekete geçmesiyle birlikte, bugün Mestan Ertürk\'ün 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Kalbi ise uygun bulunmadı. Ertürk\'ün bağışlanan organlarının, İstanbul\'da organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.

Mestan Ertürk\'ün oğlu Ali Ertürk, babasının hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Ali Ertürk, büyük acı yaşadıklarını, ancak başkalarının acı yaşamaması için organ bağışını kabul ettiklerini belirterek, \"Biz örnek olmasını isteriz. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Belki birkaç insanın hayatı kurtulur\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSA SarıgölMestan ErtürkYakınları ErtürkMahallesiOcakOğlu Ali ErtürkSarıgölAlaşehirSalihliErtürkManisa Devlet HastanesiEmine KoparanEmine Aktaş Mestan ErtürkManisa Devlet Hastanesi Organ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24