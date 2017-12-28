(Görüntülü Haber) Organ nakliyle sağlığına kavuşanlara yılbaşı kutlaması

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de bağışçıların organlarıyla sağlığına kavuşan 21 kişi, nakli gerçekleştiren ekibin kendileri için hazırladığı yılbaşı kutlamasında pasta kesti. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde 2015 yılında hizmete giren Organ Nakil Merkezinde, şu ana kadar toplam 30 hasta nakille yeniden hayata tutundu.Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okan Akdur, ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve ekibi, nakil ile sağlığına kavuşanlarla yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Hastane yemekhanesinde gerçekleşen kutlamaya katılan 21 kişi, kendileri için hazırlanan ve üzerinde \'ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Yeni Yılınızı Kutlar\' yazan pastayı kesti. Kendilerine hediyeler takdim edildi. Organ nakliyle sağlığına kavuşanlar etkinlikte, \'İnsanların Hayatlarını Kurtarmak Sizin Elinizde\', \'Organ Bağışla Sen de Hayat Kurtar\', Organ Bağışı Hayat Bağışıdır\', \'Umudunu Kaybedenlere Umut Ol!\' ve \'Bağışlanan Organ Filizlenen Candır\' yazılı dövizler ile organ bağışının önemine dikkat çekti. \'YENİ ORGAN VE YENİ BİR HAYAT DİLEMEK İÇİN BİR ARADAYIZ\' Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, etkinlikte nakil yapılan kişilere yeni yılda mutlu ve sağlıklı bir hayat geçirmelerini dilediklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Merkezimiz 2015 yılında faaliyete geçti. 2016 yılına kadar faaliyetlerine aralıksız devam etti. 2016\'dan sonra 8 ay duraksama dönemi geçirdi. Sonrasında yeni ekipler tekrar ameliyatlar başladı. Bu süre zarfında 30 hastamıza böbrek nakli işlemi gerçekleştirdik. Bir hastamız dışında, hastalarımızın böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yani yüzde 95\'in üzerinde başarı oranımız var. Bu da Türkiye koşullarında oldukça yüksek bir başarıdır.\" \'NAKİL OLACAĞIMI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM\' Organ nakli ile hayata tutunan Halil Özcan, 7 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini ifade ederek, \"Su içemiyordum. 4 saat bağlı kaldığımız makine bizi yoruyordu. ÇOMÜ\'ye organ nakli için başvuru yaptım. Şanslıydım, 2 ay içinde organ nakli oldum. Nakil olacağımı rüyamda görmüştüm. Allah bize nasip etti. Şu anda rahat rahat su içebiliyorum. Hemodiyaliz olayı bitti, rahatladım. Kendilerinden Allah razı olsun\" dedi. \'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM\' 15 yıldır tansiyon hastası olduğunu ifade eden Selami Bostancı ise, \"Tansiyon hastalığı yüzünden böbreğim iflas etti. 2 yıldır diyalize giriyordum. 8 Aralık Cuma günü başarılı bir organ nakli geçirdim. Yeniden doğmuş gibiyim, çok mutluyum\" diye konuştu.