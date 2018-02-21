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(Görüntülü Haber) Ordu'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) birliğinde görevli 23 kişilik tim, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e gitmek üzere dualarla yola çıktı

21 Şubat 2018 19:20

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) birliğinde görevli 23 kişilik tim, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Afrin\'e gitmek üzere dualarla yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak 23 kişilik PÖH timi, görev yaptıkları Ordu\'dan dualarla uğurlandı. Ordu Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Özel Harekat Şube Müdürü Adil Emir, özel harekat polisleri ve Ordulular katıldı. Törende duygusal anlar da yaşandı. Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk\'ün yaptırdığı duanın ardından kurban kesildi. Silah arkadaşları ve kendilerini uğurlayanlarla vedalaşıp, helalleşen polisler, otobüse binerek, dualarla Afrin\'e yolcu edildi.

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