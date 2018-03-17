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(Görüntülü Haber) Ordu'da Mehmetçiğe destek için mehterli yürüyüş

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi tarafından, mehter eşliğinde yürüyüş düzenlendi

17 Mart 2018 20:17

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nı yürüten Mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi tarafından, mehter eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı yürüten Mehmetçiğe destek amacıyla Altınordu ilçesinde yürüyüş organize etti. Mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, büyük Türk bayrağı da taşıyarak tekbir getirdi. Altınordu Belediyesi önünden başlayarak İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddesi üzerinden devam eden yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

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