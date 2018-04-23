T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ordu'da 23 Nisan coşkusu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2018 16:47

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde,  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Atatürk Parkı\'nda ki Atatürk Anıtı\'na çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından program Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nde devam etti. 15 Temmuz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hilal Nur Çakıcı, Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ahmet Fazıl Ocaktan ise temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın makam koltuğuna oturdu.

Buradaki programın ardından kutlamalar 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde devam etti. Törene Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir, türkü, halk oyunları gösterisi ve spor gösterisinin ardından tören sona erdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHAORDUNisan Ulusal EgemenlikBayramıOrdu AltınorduEgemenlikMilli Eğitim Müdürlüğü Atatürk ParkıAtatürk AnıtıArdındanOrdu ValiliğiBüyükşehir BelediyesiTemmuzHilal NurOrdu Valisi Seddar Yavuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24