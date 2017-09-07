(Görüntülü Haber) Operasyona giden polis kalp krizi geçirdi

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, çok sayıda evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen A.Ç.\'nin yakalanması için düzenlenen operasyona giden polis memuru Mevlüt Demir, kalp krizi geçirdi. Demir\'i hastaneye yetiştiren operasyon ekibi, yaptıkları baskınla A.Ç.\'yi gözaltına aldı.



Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi\'nde birçok evden hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Son olarak bir evden para ile cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine ekipler, günlerce bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.Ç. olduğunu tespit etti.



Şüphelinin kaldığı yeri de belirleyen ekipler, dün operasyon hazırlığı yaptığı sırada ekipte görevli polis memuru Mevlüt Demir kalp krizi geçirdi. Demir\'e ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Kalp masajı yapılan Demir, hemen hastaneye götürüldü. Operasyon timi, şüphelinin kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaldığı yere baskın yaptı. Saklandığı yerde yakalanan A.Ç.\'nin 5 evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. A.Ç., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Diğer yandan tedaviye alınan Mevlüt Demir\'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.