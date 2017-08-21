(Görüntülü Haber) Önündeki TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da şaftı kopan hafriyat yüklü kamyon. önünde giden çay yüklü TIR\'a çarptı. Kazada kamyon şoförü öldü. Kaza bugün saat 14.10 sıralarında Samsun- Çorum Karayolu Burun Çiftlik Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Kayar yönetimindeki 19 EA 646 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre şaftının kopması sonucu önünde giden Hüseyin Yıldız yönetimindeki 53 KA 2387 plakalı çay yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Kayar, araç içerisinde sıkıştı. Sürücünün kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Kayar, araçtan çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İsmail Kayar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Kamyondaki hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık bir saat süreyle aksadı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Hüseyin Yıldız polis tarafından gözaltına alındı.