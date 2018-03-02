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(Görüntülü Haber) Önündeki araca çarpan TIR'ın kabini koptu: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpan TIR'ın çekicisinin kabin kısmı koptu

02 Mart 2018 13:04

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, önünde ilerleyen TIR\'a çarpan TIR\'ın çekicisinin kabin kısmı koptu. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza saat 04.00 sıralarında, TEM yolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Karataş yönetimindeki 04 D 6637 plakalı TIR, önündeki, Bahadır Balay\'ın kullandığı 67 TM 443 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpan TIR\'ın çekici kısmının kabini, çarpmanın şiddetiyle koptu. Yere düşen kabinde sıkışan Abdullah Karataş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Abdullah Karataş, yanında bulunan Baydar Gül (53) ile Baran Gül (11) ve diğer TIR\'ın sürücüsü Bahadır Balay, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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