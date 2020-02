(Görüntülü Haber) Onların hayallerinde savaş yok

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'deki Görsel Sanatlar Derneği\'nce geliştirilen \'Her Çocuk Özeldir\' projesi kapsamında, ülkelerindeki savaştan ya da iç karışıklıktan kaçarak, Türkiye\'ye sığınan ailelerin çocuklarına, savaş travmasını atlatıp, toplumsal yaşama uyum sağlamaları için sanat eğitimi veriliyor. Proje kapsamında 15 gönüllü resim öğretmeni, 33 Suriyeli ve Iraklı çocuğa 6 ay resim eğitimi verecek. Projenin başlangıcında ellerine aldıkları fırçayla bomba atan uçak resimleri yapan çocuklar, şimdi ise çiçek, kuş, doğa ve gökkuşağı resimleri çizmeye başladı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün kayıtlarına göre, Denizli\'de; Suriyeli, İranlı, Iraklı ve Afganistanlı yaklaşık 18 bin sığınmacı yaşıyor. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği\'nin kayıtlarında, bunların 6 bini Suriyeli olmak üzere 10 bininin çocuk olduğu belirtildi. Ülkelerinde savaştan ve iç karışıklardan kaçarak, aileleriyle Denizli\'ye yerleşen çocukların uyumu için Denizli Görsel Sanatlar Derneği\'nce, sığınmacı çocukların savaş travmasını atlatıp, Denizli\'deki toplumsal yaşama uyum sağlaması için \'Her Çocuk Özeldir\' projesi geliştirildi. İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği\'nin de desteklediği proje kapsamında, 15 gönüllü resim eğitmeni tarafından 33 çocuğa 6 ay resim eğitimi verilecek. Ellerine fırça ve boya alıp, kağıtlara duygularını yansıtan, yaşları 7 ile 12 arasında değişen çocuklar, projenin başlangıcında önce bomba atan uçakları çizdi. Projenin etkili olması ve gönüllü eğitmenlerin gayretiyle çocuklar, artık çiçek, kalp, manzara, kuş, gökkuşağı ve hayvan resimleri çizmeye başladı. 6 ay sürecek eğitimin ardından açılacak sergide, çocukların yaptığı resimler sergilenecek. Sergiden elde edilecek gelir ise projede yere alan sığınmacı çocukların banka hesaplarına yatırılacak. \'HER ÇOCUK ÖZELDİR\' Denizli Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Can Kuruoğlu ile yardımcısı Didar Boz\'un öncülüğünü yaptığı projede çocuklar, her pazar derneğin atölyesine servisle getiriliyor. Çocuklar, 15 gönüllü eğitmen eşliğinde, yaklaşık 3 saat boyunca başta resim olmak üzere yeteneklerine göre karakalem, akrilik, sulu boya, ebru, drama ve satranç eğitimleri alıyor. Projeyle sanat sayesinde dil, din, ırk ayrımı yapmadan, çocuklar arasında birlik oluşturulması hedefleniyor. Başkan Kuruoğlu, dernek olarak projeyi geliştirmekten çok mutlu olduklarını belirterek, \"Projemizin ismi \'Her Çocuk Özeldir\'. Bizim için Suriyeli, Iraklı olması ya da Türkiye\'de yaşaması fark etmiyor; sonuçta bunların hepsi çocuk. Çocuklar, buraya ilk geldiklerinde çekiniyorlardı; ancak zamanla tedirginliği üzerlerinden attılar ve atölyede çok güzel bir ortam oluştu. Buraya gelmek için can atıyorlar. Gönüllü öğretmenler de projede yer almaktan mutlular. Çocukları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor\" dedi. \'ARTIK KUŞ RESİMLERİ YAPIYORLAR\' Dernek Başkan Yardımcısı Boz ise çocuklardaki değişimi, yaptıkları resimlerden fark ettiklerini kaydederek, \"Çocuklar atölyeye ilk geldiğinde etrafa tedirgin ve korkan gözlerle bakıyorlardı. Zaman geçtikçe biz, onlardaki değişimi fark etmeye başladık. Şimdi kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Hepsi Türkçe bilmese de işaretlerle ve resimlerle kendilerini ifade edebiliyorlar. Atölyeye gülen yüzlerle geliyorlar. Proje başlangıcında karamsar resimler yapıyorlardı, ağlayan insanlar, mezar taşları, bomba atan uçakların resimlerini çiziyorlardı. Şimdi ise büyük bir değişim var. Çocuklar, bomba atan uçaklar yerine gökkuşağı, kuşlar çizdikçe bizde umutlanıyoruz\" diye konuştu.