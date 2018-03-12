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(Görüntülü Haber) Önemli davaların hakimi Karadeniz, Ordu'da toprağa verildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz (74), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

12 Mart 2018 20:04

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye\'nin önemli davalarına bakan, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz (74), memleketi Ordu\'da son yolculuğuna uğurlandı. Antalya\'nın Alanya ilçesinde önceki gün motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren eski Ankara 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz\'in cenazesi memleketi Ordu\'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Orhan Karadeniz için Altınordu Ulu Camii\'de cenaze töreni düzenlendi. Törende Mehmet Orhan Karadeniz\'in eşi Tansel, çocukları Hande ile Emre Karadeniz taziyeleri kabul etti. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz\'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Mehmet Orhan Karadeniz\'in cenazesi daha sonra Oğmaca Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI Mehmet Orhan Karadeniz, hâkimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi\'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi\'ne saldırı davasına bakmıştı. Mehmet Orhan Karadeniz\'in, Danıştay saldırısı, Hizbullah, Sivas olayları gibi pek çok önemli dava dosyalarına baktığı, Ankara 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde emekli olduğu belirtildi.

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