(Görüntülü Haber) Öncüpınar Kapısı'nda Suriyeli izdihamı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın eden binlerce Suriyeli\'nin geçişleri devam ediyor. İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden binlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeli\'ler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kapıya akın eden binlerce Suriyeli, yoğunluk oluşturdu. Güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla Suriyeli\'ler, koşar adımlarla önce geçmek için birbiriyle yarıştı. Polis ve jandarma da geçişler sırasında oluşabilecek izdihamı önlemek aracıyla askeri araçtan Arapça anonslar yapıp sık sık uyarılarda bulundu. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli\'den, 35 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.