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(Görüntülü Haber) Önce koniyi tekmeyle devirdi, dönüşte de reklam panosuna vurdu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da bir işyerinin önünde duran plastik koniye tekme atan, dönüşte ise aynı işyerinin önündeki reklam panosunu eliyle vurarak deviren kişi, güvenlik kameralarına yansıdı

25 Kasım 2017 18:04

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da bir işyerinin önünde duran plastik koniye tekme atan, dönüşte ise aynı işyerinin önündeki reklam panosunu eliyle vurarak deviren kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar\'da geçen 22 Kasım gecesi, kentin en işlek caddelerinden Kadınana Caddesi\'nde meydana gelen ve güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, önce kaldırımda yürüyen 2 kişi görülüyor. Bir işyerinin önüne geldiklerinde yayalardan biri, kaldırım üzerinde duran plastik koniyi gözüne kestiriyor. Topa vuracakmış gibi koniye doğru yönelen kişi, sol ayağıyla tekme atıp koniyi deviriyor. Bu sırada, elindeki içeceği düşüren kişi, içeceğini yerden alıp yanındaki arkadaşıyla oradan uzaklaşıyor. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı ikili bu kez dönüşte aynı işyerinin önünden geçerken görülüyor. Kısa süre önce koniye tekme atan kişi, bu kez de reklam panosunu gözüne kestiriyor. Yanından geçerken reklam panosuna eliyle vuran kişi onu da devirerek yoluna devam ediyor.

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