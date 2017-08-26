T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)  Onarım yapılan çatıda yangın çıktı

    Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde 5 katlı binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı

26 Ağustos 2017 19:38

 

 

Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası İlçesi\'nde 5 katlı binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Dilovası Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi\'nde bulunan Şenol Aksoy\'a ait 5 katlı apartmanının çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını kapladı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde  gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Nevzat Artut, \"Ustalar çatıda çalışma yapıyordu. Bir anda yangın çıktı ve rüzgarla da binanın son katını kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYAZDİLOVASIKocaeli DHA KOCAELİ DilovasıRüzgarınDilovası Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan CaddesiAksoyAlevlerYangınıKısaYangınınNevzat ArtutBirYangınla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24