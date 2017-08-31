(Görüntülü Haber) On binler Bodrum'da zafer bayramı için yürüdü

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü düzenlenen coşkulu yürüyüş ve törenle kutlandı. Yaklaşık 10 bin kişi ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürürken, sık sık \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' sloganları attı. Bodrum\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün akşam saat 20.30\'da Milta Marina A.Ş. önünden Bodrum Belediye Meydanı\'na kadar süren yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sivil toplum örgütleri de yürüyüşe pankartlar ve bayraklarla katıldı. AKUT Bodrum Ekibi\'nin Atatürk heykeli ve platformu ile katıldığı yürüyüşte, Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri de motosikletleri ile katıldı. Bodrum Marmara Koleji ve Midtown Orkestraları yürüyüşe marşlarla renk kattı. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve attıkları \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' sloganları ile yürüyüşe devam eden gruba, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki eğlence merkezlerinde bulunan turistlerde bayraklarla eşlik etti. Yürüyüş boyunca işyerlerinden ve teknelerden İzmir Marşı ve 10\'uncu yıl Marşı okundu. Coşkuya ilçede bulunan yabancı turistlerde yürüyüşe katılanları alkışlarla destekledi. Bodrum sokaklarında görsel şölene dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, \"Bodrum asırlardır dünyada barış ve huzur kenti oldu. Ulu Önder Atatürk olmasaydı bugün elimizde bu bayraklarla böyle burada yürüyemezdik. Varlığımızı, aldığımız her nefesi ve gençlerimizin geleceğini Atatürk\'e borçluyuz. Bu nedenle O\'nun ilke ve gösterdiği yoldan yılmadan ilerleyeceğiz. Atatürk\'ün bize emanet ettiği bu vatanı gördüğünüz gibi Bodrumlular bundan sonra da 95 yıl önceki gibi aynı coşku ile korumaya devam edecek\" dedi. Yürüyüş Bodrum Belediye Meydanı\'nda orkestraların verdiği konser ile sona erdi.