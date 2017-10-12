(Görüntülü Haber) Ömer, okçuluk sporu ile hayata bağlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, 9 yaşında balkonda oynarken evin önünden geçen yüksek gerilim hattına tel atması sonucu sol elini ve iki bacağını kaybeden 27 yaşındaki Ömer Aşık, okçuluk sporu ile hayata bağlandı. Aşık, 2011 yılında başladığı okçulukta milli takıma kadar yükselerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda sayısız derece elde etti.



Ömer Aşık, 1999 yılındaki kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen eğitimini sürdürdü. Kentte, \'Engelli dostu okul\' olarak bilinen Emine mehmet Baysal Anadolu Lisesi\'nden mezun olan Aşık, 2011 yılında aynı okulda santral memuru olarak işe başladı. Aşık, aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü\'nün \'Spor Engel Tanımaz\' projesi sayesinde okçuluk sporu ile tanıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Okçuluk Takımı\'nda yer alan Aşık, 2013 yılında Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda sonuncu olmasına rağmen pes etmedi. Çalışmaya devam eden Aşık, 1 yıl sonra aynı şampiyonada Türkiye 2\'ncisi oldu. 2015 yılında ilk kez katıldığı uluslararası şampiyonada dünya 2\'nciliği elde eden Aşık, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası’nda 2\'ncilik kazandı. Ardından Rio Olimpiyatlarına katılarak en büyük hayalini gerçekleştiren Aşık, 2017 başındaki Avrupa 2\'nciliği ardından son olarak katıldığı Çin’in Pekin kentindeki Dünya Şampiyonası’nda da 2\'ncilik kazanarak Türkiye’ye gurur yaşattı. Türk milli takımı şampiyonada takım halinde ise şampiyon oldu.



Aşık, okulda meaisini tamamladıktan sonra belediyenin kendisine tahsis ettiği engelsiz taksi ile Karaçayır Mahallesi\'nde antrenman yaptığı salona gidiyor. Burada takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren Aşık, azmiyle çalıştığı okulda eğitim gören bedensel engelli öğrencilere de örnek oluyor. Okçuluk ile hayata daha sıkı bağlandığını ifade eden Aşık, şöyle konuştu:



\"Pekin\'deki Dünya Şampiyonasında bireysel olarak dünya 2’nciliği, takım halinde ise 137 sayı farkla dünya şampiyonluğu elde ettik. Yine 3’lü takım olarak elemelerde de dünya rekoru kırdık. Ülkemize bu başarıyı kazandırdığımız için mutluyum. Bu duygunun tarifi yok. Orada ay yıldızımız için mücadele ediyoruz. Ama maalesef bizler gerekli destekleri ve imkanları elde edemiyoruz. Okçuluk sporu bir açık hava sporu. Gerekli kurum ve kuruluşlar saha desteği vermediler\" dedi.