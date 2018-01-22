(Görüntülü Haber) Ömer hastane dönüşü kazada öldü; annesi, babası ve kardeşi yaralı

Sait KUZU/TERME (Samsun),(DHA)- GİRESUN\'dan çocuklarını tedavi için Samsun\'a götüren ailenin içinde bulunduğu otomobil, dönüş yolunda aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Ömer Emin Şahan (4) hayatını kaybederken, annesi, babası ve kardeşi yaralandı. Kaza, Terme ilçesinde meydana geldi. Giresun\'da yaşayan Fatih Namık Şahan (32) eşi Ayşe Şahan (22) ile birlikte oğlu Hamza Eymen Şahan\'ı (2) tedavi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki tedavisinin ardından Giresun\'a dönüş yaptıkları sırada Fatih Namık Şahan\'ın kullandığı 28 DL 637 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada aracın sürücü Fatih Namık Şahan, eşi Ayşe Şahan, oğulları Hamza Eymen Şahan ve Ömer Emin Şahan yaralandı. Durumu ağır olan Ömer Emin Şahan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.