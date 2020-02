(Görüntülü Haber) Ombudsman Malkoç: 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuz olmayacaktı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Üniversitesi\'nde söyleşiye katılan Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye\'de darbelerin yoğun olarak yaşandığını söyledi. Malkoç, \"Bunlardan bir tanesi 28 Şubat\'tır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuz olmazdı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar\" dedi.



Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Uludağ Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Türkiye Tarihine Kara Leke; 28 Şubat\' programına katıldı. Program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, \"Tarihimizde darbeler yoğun olarak yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 28 Şubat\'tır. 28 Şubat\'ta, milletin helal oylarıyla dönemin Refah Partisi, yine milletten aldığı oylarla meclise girmiş olan Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurmuştur. Bunu beğenmeyen, milletin verdiği oyları ve tercihleri önemsemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin içerisindeki bir takım cuntacı, iktidarı devirmeye kalkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendileri Batı Çalışma Grupları oluşturup tankları yürütmüşler, milleti ve milletvekillerini tehdit etmişlerdir. Tank yürütenlere neden yürüttüklerini sordular. Onlar da \'Demokrasiye balans ayarı verilmesi için yürütüldüğü söylendi\' dediler. Bizim bildiğimiz, demokrasiye balans ayarı ancak sandıkta verilir\" dedi.



\"28 ŞUBAT VE 15 TEMMUZ\'UN SANIKLARI TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERİYOR\"



Konuşmasının devamında Malkoç en yakın tarihte yaşanan 15 Temmuz\'a kadar Türkiye\'de pek çok darbe yaşandığını söyledi. Malkoç, \"Bu darbelerden önemli bir kısmının sanıkları mahkeme huzurunda yargılanmaktadırlar. Bu Türkiye demokrasi tarihi açısından son derece önemlidir. 28 Şubat ve 15 Temmuz\'un sanıkları bugün Türk yargısı önünde hesap veriyorlar. Bu gelecek açısından umut verici bir olaydır. O yüzden darbeye teşebbüs etmek isteyen cuntacıları, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gruplaşma yapmak isteyenleri veya bunlara destek olacakları hevesini bu yargılamalar kursağında bırakacaktır\" diye konuştu.



\"15 TEMMUZ\'DA TÜRKİYE DARBECİLERE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİR\"



28 Şubat sürecinde binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatlarından olduğunu belirten Malkoç, \"En çok mağdur olanlar kız çocuklarımızdır. Başörtüsü yüzünden bir kısmı okuyamamıştır. Bir kısmı okullarından ayrılmıştır. Darbeler her yönüyle kötü ve felaket olaylardır. Çok şükür, 15 Temmuz\'da Türkiye darbecilere haddini bildirmiştir. Bugünün gençleri 28 Şubat\'ı hatırlamazlar, bir kısmı o günlerde doğmuştur. Ama 15 Temmuz\'u çok kolay hatırlarlar. Tankların önlerine çıkmışlardır. Demokrasiyi, insan haklarını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde korumuş ve kurtarmışlardır. Eğer 28 Şubat darbecilerine gereken ders zamanında verilseydi, 15 Temmuzların olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü her hukuksuzluğun hesabı zamanında sorulmazsa bir sonrakine zemin hazırlar\" dedi.