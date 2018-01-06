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(Görüntülü Haber) Ölüme götüren zıplayarak atlayış pozu kamerada

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da doğum gününde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'nden zıplayarak fotoğraf çektirmek isteyen 8 çocuk babası 39 yaşındaki Halil Dağ’ın kaleden düşme anına ait görüntüler ortayı çıktı

06 Ocak 2018 14:23

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da doğum gününde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi\'nden zıplayarak fotoğraf çektirmek isteyen 8 çocuk babası 39 yaşındaki Halil Dağ’ın kaleden düşme anına ait görüntüler ortayı çıktı. Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Urfa Kalesi\'ne çıkan Halil Dağ, son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ’ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak ‘Ya Allah’ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ\'ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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