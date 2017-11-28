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(Görüntülü Haber) Ölümden itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, intihar için 6 katlı binanın çatısına çıkan H

28 Kasım 2017 22:57

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da, intihar için 6 katlı binanın çatısına çıkan H.D., kendisini bir anda boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen ve hastaneye kaldırılan H.D.\'nin sağluk durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Bağlar Mahallesi 111\'inci Cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan H.D., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve çevredekiler H.D.\'yi ikna ekmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açtı. İkna çabalarına karşılık vermeyen H.D., kendisini sırt üstü boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen H.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. H.D.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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