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(Görüntülü Haber) Olmayan arabaları satıp, kapora alınca yakalandılar

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'da, internetten otomobil satmak bahanesiyle kapora alıp vatandaşları dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı

02 Şubat 2018 18:39

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da, internetten otomobil satmak bahanesiyle kapora alıp vatandaşları dolandıran 1\'i kadın 4 kişi yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internetten bazı kişilerin satış yapmak bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarları üzerine harekete geçti. Polis, internet üzerinden olmayan araçları satıp kapora alan S.B., A.G., F.Ö. ve İ.Ö.\'nün internet üzerinden kullandıkları IP adreslerinden, adreslerini tespit etti. Ekipler, Serdivan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 1\'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Birçok satış sitesi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden İ.Ö.\'nün dolandırıcılık suçundan 65 bin 786 lira para cezası ve 66 benzer dolandırıcılık olayından ise aranması olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler A.G.\'nin dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 5 benzer suçtan aranması, S.B.\'nin benzer 2 suçtan aranması ve F.Ö. isimli kadının ise 5 benzer suçtan aranması olduğu belirlendi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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