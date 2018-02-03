(Görüntülü Haber) Ölen hastanın yakını 2 kadın, kadın doktoru dövdü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam, ölen bir hastanın 2 kadın yakınının tokat ve yumruklu saldırısı sonucu yaralanarak, tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü.\'yü ararken, Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz, dün akşam yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre, S.Ü. ve Z.Ü.\'nün saldırısına uğradı. Kadınlar, hastanede tedavi gören babalarının ölümüyle ilgili suçladıkları Uzm. Dr. Çıkmaz\'a tokat ve yumruk attı. Saldırganlar kaçarken, yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz ise aynı hastanenin Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Edirne Tabipler Odası da, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Edirne Tabip Odası Lokali’nde yönetim kurulu üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal’la birlikte bir açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kentte şiddet olmamasıyla yıllardır övündüklerini ancak dün akşam meydana gelen olayın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. 2017 yılında öldürülen ve intihar eden doktorların fotoğrafları önünde açıklama yapan Dr. Tanrıkulu, çalışma koşullarının hekimleri korumadığını ifade ederek, şunları söyledi: \"Sağlık çalışanı kendini güvende hissetmezse nasıl çalışacak? Poliklinik ve acil servisteki olaylardan sonra şiddet artık yoğun bakım ünitelerine dahi girdi. Yılda bir kişi ortalama 9.4 defa hastaneye başvuruyor. Günde 100 hasta bakmamız isteniyor. Şiddeti doğuran nedenlerin başında da performans uygulaması geliyor. Bir hekim günde 100 hastaya ne kadar bakabilir? Baksa da ne kadar verimli olur? Bu sağlıklı bir sistem değil. Polikliniklerden hemşireler ve sekreterler alındı. Doktor hastayla baş başa kalıyor. Bu ne kadar güvenli?\" \'KİMSE BİZE GEÇMİŞ OLSUN DEMESİN\' Kimsenin kendilerine geçmiş olsun dememesini isteyip, Adalet ve Sağlık bakanlıkları yetkililerinden ne yapmaları gerektiği hakkında cevap isteyen Dr. Tanrıkulu, \"Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bize desin ki şunu yapın diye, biz de onu yapalım. Bıçak kemiğe dayanmadı, adeta deldi geçti. Yıllardır darp ediliyoruz, parçalanıyoruz, yüzümüz gözümüz dağılıyor ama yine de bir sonuç alamıyoruz. Bizi yönetenler lütfen çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylesin. Yalvaralım mı? Daha ne yapalım. Üzgünüz, kaygılıyız ve tepkiliyiz. Kimse bize geçmiş olsun demesin. Bir hekimimiz öldürüldüğünde baş sağlığı dilemesin. Bize ne yapmamız gerektiğini söylesinler” diye konuştu. Dr. Tanrıkulu, saldırganlardan şikâyetçi olduklarını, suç duyurusunda bulunduklarını, pazartesi günü de Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde şiddete karşı protesto eylemi yapacaklarını belirtti. Edirne Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Dr. Özlem Önal da şiddetin her yerde olduğunu ve bakanlığın bu konuda acilen önlem alması gerektiğini söyledi. Şiddetin bir devlet kurumunda olmasının izahının bulunmadığını kaydeden Dr. Önal, yaşanan olayın kendilerini çok etkilediğini söyledi. VALİ ÖZDEMİR, DOKTORU ZİYARET ETTİ Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilieri ise konu hakkında Sağlık Bakanlığı\'ndan açıklama yapılacağını bildirildi. Edirne Valisi Günay Özdemir de hastanede tedavisi süren Dr. Tuba Çıkmaz\'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis, Dr. Tuba Çıkmaz\'ı görevi başında darp ettiği iddia edilen şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü.\'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.