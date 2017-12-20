(Görüntülü Haber) Öldürülen müdürün okulunda eğitim yeniden başladı

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in görev yaptığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde 2 gün ara verilen eğitime bugün yeniden başlandı. Ödemiş\'in 4 bin 372 nüfuslu kırsal Kaymakçı Mahallesi\'ndeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin Müdürü Ayhan Kökmen, geçen 15 Aralık\'ta öğrencisinin pompalı tüfekli saldısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kaymakçının ölümü ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşları yasa boğdu. Eğitim camiasında büyük üzüntü yaratan olay, Türkiye\'nin dört bir yanında kınanırken, yaşanan travma nedeniyle Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde eğitime 18 ve 19 Aralık tarihlerinde ara verildi. İki günlük aranın ardından bugün tekrar eğitime devam edilen okula üzerinde, Kökmen\'in portresi bulunan, Acı kaybımız. Biz geçmişiz. Bizim işimiz gelecekle yazılı afiş asıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ilçedeki diğer okulların müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın görevlendirdiği müfettişlerin incelemelerini sürdürdüğü okulu ziyaret edip, okul idareci ve öğretmenleri ile öğrencilere başsağlığı dileğinde bulundu. Kaymakçı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de okul çevresinde güevinlik önlemlerini sürdürdüğü görüldü. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde, 15 Aralık\'ta meydana gelen olayda, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen\'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı 2 öğrenci ve azmettirdiği öne sürülen U.Y\'nin babası B.Y tutuklanmıştı.