(Görüntülü Haber) Öldürülen gencin organları nakil bekleyen hastaların umudu oldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Abdulkadir Büyükgürler\'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Büyükgüler, 6 kişiye umut oldu. Bafra İlçesi\'nde dün tartıştığı Yusuf T. ve Mertcan T. kardeşler tarafından tabancayla vurularak öldürülen Abdulkadir Büyükgürler\'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yetkililerin görüşerek ikna ettiği ailenin de onayı ile böbrekleri, korneaları, karaciğer ve kalbi uzman ekipler tarafından alınan genç, nakil bekleyen hastaların umudu oldu. Alınan organlardan karaciğeri Erzurum\'a, böbrek ve korneaları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne, kalbi ise Ankara\'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.