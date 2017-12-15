(Görüntülü Haber) Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle birlikte kendisini eve kilitledi (2)

17 SAAT SONRA YAKALANDI



Çanakkale\'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyündeki ahırda, ağabeyi Mehmet Y.\'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen R.Y., jandarma ve polis özel harekat ekiplerince 17 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı.



Jandarma ve polis özel harekat ekipleri, çelik yelek giyip, çelik başlık takarak, R.Y.\'nin ağabeyi Mehmet Y.\'nin cansız bedeniyle kendisini kilitlediği eve operasyon düzenledi. İkna çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine evin içine 3 göz yaşartıcı gaz kullanılması ardından kapıları kıran ekipler, içeri girdi. Bu sırada R.Y.\'nin av tüfeğiyle ekiplerin üzerine 1 el ateş ettiği belirtildi. Saat 09.30\'da etkisiz hale getirilen R.Y., gözaltına alındı. Operasyonun ardından evde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.



Öldürülen Mehmet Y.\'nin cesedinin evin içinde değil, ahırda olduğu belirtildi. Evin içinde ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleriyle savcı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mehmet Y.\'nin cenazesinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği ifade edildi.



\"OĞULLARIMIN ARASINDA SORUN YOKTU\"



Olayın ardından sağlık ekipleri eşliğinde, evinin önünde, gözyaşları içinde bekleyen anne Zeliha Y., \"Oğullarımın arasında hiçbir sorun yoktu. Ben komşuya gitmiştim. Komşular, evden iki el silah sesi geldiğini söyledi. Geldiğimde oğlum Mehmet, yerde yatıyordu. Ölmüş. Sonra tüfeğini bana doğrulttu. Sonra kapıyı kapatınca ben, kurtuldum. Dışarı çıktım\" dedi.



Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne Zeliha Y. ile yakından ilgilendi. Zeliha Y.\'ye su ikram eden ekipler, acılı anneye sakinleşmesi için telkinde bulundu.



Mustafa SUİÇMEZ-Safiye TARI GÜNER/ÇANAKKALE, (DHA)