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(Görüntülü Haber) Olaylı derbi soruşturması: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

27 Nisan 2018 12:32

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün de 25 şüpheli adliyeye sevk edilmiş aralarında Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanmıştı. Üsküdar\'daki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ndeki 22 şüpheli sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D. G.T. M.S.Y. \"Silahla yaralama\" suçundan tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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