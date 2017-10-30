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(Görüntülü Haber) Okulun duvarından atlarken koluna demir saplandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da okul bahçesinde oyun oynarken, bahçe duvarının üstünden atlamaya çalışan 12 yaşındaki Fatih Öztürk'ün kolu, demire saplandı

30 Ekim 2017 15:50

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da okul bahçesinde oyun oynarken, bahçe duvarının üstünden atlamaya çalışan 12 yaşındaki Fatih Öztürk\'ün kolu, demire saplandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Devteşti İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki okulun bahçesinde oynayan Fatih Öztürk, duvarın üstünden atlamak istedi. Bu esnada sağ kolu demire saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri demiri keserek kurtardı. Acıdan kıvranan Fatih Öztürk, kolundaki demirle kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Öztürk\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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