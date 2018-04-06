(Görüntülü Haber) Okulun bahçe aydınlatmasını güneş enerjisinden sağladılar

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesine kurdukları güneş enerjisi sistemi ile okullarının elektrik ihtiyacının 3\'te 1\'ini karşılamaya başladı. Bundan sonraki hedefin, okulun elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak olduğu belirtildi. Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik bölümü öğretmeni Murat Topel ile elektrik üretilmesi için proje geliştirdi. Proje için Türkiye\'de en ekonomik ve yenilenebilir enerji türü olan güneşten yararlanılmasına karar verilerek, araştırmalar yapıldı. Sıhhi tesisat, metal ve makine bölümlerinden sorumlu teknik öğretmenlerden de destek alındı. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin ekonomik boyutu araştırıldı. Araştırmalar sonucu güneş enerjisinden elektrik üretiminin, okulun elektrik ihtiyacının karşılanması açısından ekonomik olacağı değerlendirildi. Çalışmalara başlanıp, 1 ayda okulun bahçesine 8 güneş paneli ve 4 aküden oluşan sistem kuruldu. Gündüz kurulan panellerle toplanan güneş enerjisi, akülerde depolanıp, akşamları okulun yaklaşık 10 dönümlük bahçesinin aydınlatmasında kullanılmaya başlandı. Kurulan güneş enerjisi sisteminin 10 bin liraya mal olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan gelen ödenek ile karşılandığı bildirildi. Kurulan sistemle okulun yıllık ortalama 35 bin lira olan elektrik tüketiminin 3\'te 1\'lik bölümünün karşılandığı belirtildi. \'ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLADIK\' Projeye ilişkin bilgi veren Şehit Evren Kara Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmeni Murat Topel, \"Güneş enerjisinden elektrik üretiminin temellerine, yenilenebilir enerji atölyemizde başladık. Deneylerimizi önce burada yaptık. Daha sonra sistemin kurulmasını bahçemizde gerçekleştirdik. Şu an elektrik üretimine başladık\" diye konuştu. Projede görev alan okulun 12\'nci sınıf öğrencilerinden Hüseyin İlgen de öğretmenleriyle beraber güzel bir işe imza attıkları için mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerden Gökhan Sarı ise \"Öncü ve örnek bir proje ile okulumuzun elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşıladığımız için büyük gurur ve mutluluk duyduk\" dedi. ​Okul müdürü Tutakay Doğan, projeyle okulun elektrik tüketim giderini düşürmeyi hedeflediklerini belirtip, \"Bu proje yıllık olarak okulumuzun elektrik üretiminin 3\'te 1\'ini karşılayabilecek bir proje. Projenin işçilik kısmını tamamen kendi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gerçekleştirdi. Bu nedenle daha ekonomik oldu. Elde ettiğimiz elektrik enerjisini şimdilik bahçe aydınlatmamızda kullanıyoruz. Hedefimiz, okulun tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılamak\" diye konuştu.