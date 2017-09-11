(Görüntülü Haber) Okullarda "uyum haftası" heyecanı (2)

Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası bugün başladı. İstanbul\'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Beledeyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 50\'ler seviyesinde oldu. Ataşehir\'de İlkokul 1. Sınıf öğrencileri velileri ile birlikte okula geldi öğrenci ve velilerin heyecanlı oldukları görüldü. Ali Fuat Cebesoy İlkokuluna gelen öğrencilerin bazıları heyecandan konuşamazken bazıları ise rahat tavırları ile dikkat çekti. Belinay isimli öğrenci ise okulu çok sevdiğini pek bir şey bilmediğini annesinin ilk önce resim yapabileceklerini söylediğini anlattı. Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.