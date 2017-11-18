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(Görüntülü Haber) Okulda 'Posof Kaplanı' ismini verdikleri otomobil yaptılar

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Şenel, iki öğrencisi ile birlikte eski malzemelerden 'Posof kaplanı' adını verdikleri portatif araç yaptı

18 Kasım 2017 14:42

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof İlçesi\'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Şenel, iki öğrencisi ile birlikte eski malzemelerden \'Posof kaplanı\' adını verdikleri portatif araç yaptı. Ardahan’ın Posof İlçesi\'ne bağlı Al Köyünde oturan bekar öğretmen, 25 yaşındaki Ali Şenel, Posof Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri; Muhammed Can Akpınar ve Emir Can Şenel ile birlikte üzerinde çalıştığı portatif araç projesini tamamlayarak projeyi Ardahan’ı temsil etmek üzere TÜBİTAK\'a gönderdi. Öğretmen Ali Şenel, kendi çabaları ile projelendirdiği portatif araç üzerinde öğrencileriyle birlikte 3 ay çalışarak çocukluk hayali projeyi başarıyla tamamladığını söyledi. Aracın TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Yarışması’nda ilgi göreceğini belirten Öğretmen Şenel, şöyle dedi: \"Aracı tamamen kendi imkanımızla ürettim. İskelet sistemini, eski kanepe demirlerinden, rot sistemini; eski bisiklet pedallarından, tekerleklerini; çapa makinesi tekerleklerinden, motor kısmını; hurda motosikletten, direksiyonunu ise hurda demirden tamamladım. Bir depo benzinle 80 kilometre yol kat edebilen portatif aracın test sürüşlerini de tamamladık. Aracı günlük köy işlerinde kullanıyorum. Köyde de büyük ilgi gördü.\" Aravın 1500 TL\'ye mal olduğunu ifade eden Ali Şenel \'Posof Kaplanı\' adını verdiği projenin sponsorlar tarafından maddi olarak ve malzeme ile desteklendiği takdirde daha da gelişebileceğini aktardı. Şenel ve öğrencileri Mayıs ayında açıklanacak yarışma sonuçlarını heyecanla beklediklerini bildirdi.

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