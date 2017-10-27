(Görüntülü Haber) Okula gitmemek için evden kaçmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tren garında yatıp kalkan 15 yaşındaki U.T.Y., babasının kendisini okula göndermek istemesi üzerine evden kaçtığını söyledi.



Mersin\'nin Tarsus İlçesi\'nde yaşayan U.T.Y. adlı erkek çocuk, okula gitmek istemeyince 3 hafta önce evden kaçtı. Adana\'ya gelerek tren garı çevresinde yaşamaya başlayan çocuğun sürekli aynı yerlerde dolaştığını görenler polise haber verdi. Gara gelen polisler, sırt çantalı çocuğun ifadesini aldı. Polislere, \"Kafama göre geziyorum, okulu ve öğretmenleri sevmiyorum. Babam okula gitmezsen seni yurda veririm deyince bende evden kaçtım\" dedi. U.T.Y., ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.