(Görüntülü Haber) Okul yolunda Zeynep'i öldüren şüpheli teslim oldu: Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım (3)

ZEYNEP SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde, annesiyle okula giderken Mehmet Salik Mumcu pompalı tüfekli saldırısında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'un Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından babası Feray Çeliksoy tarafından alınan cenazesi, bugün öğlende Balıkesir Paşaalanı Camisi\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Çeliksoy\'un babası Feray Çeliksoy\'un yanı sıra dedesi Mustafa Çeliksoy, diğer yakınları ve komşuları katıldı. Çeliksoy\'un aynı olayda yaralanan annesi Zeynep İrvanlıoğlu Çeliksoy ise tedavisinin Edremit Devlet Hastanesi\'nde sürmesi nedeniyle cenazeye törenine katılamadı. Kızının tabutu yanındaki banka oturup taziyeleri kabil edip, gözyaşı döken Feray Çeliksoy\'u, arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın arından tabutu babası ve namaza katılanlar tarafından bir süre omuzlarda taşınan Zeynep\'in cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)