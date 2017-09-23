(Görüntülü Haber) Okul servisinde öğrenciye dayak

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki T.K. okul servisinde yer tartışması yaşadığı üst sınıf öğrencileri tarafından dövüldü. Kentteki özel bir kolejin okul servisine önceki gün binen T.K., kimin nereye oturacağıyla ilgili 14-15 yaş grubundaki üst sınıf öğrencileriyle tartıştı. Serviste öğrencilerin başında bulunan kadın görevlinin çabalarına karşın öğrencilerin tartışması büyüdü. Bu sırada yaşça büyük üst sınıf öğrencileri, T.K.\'yı tartakladı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrenci ise, servis görevlisinin tüm engelleme girişimlerine karşı aracın içinde T.K.\'yı dövdü. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de kolluk güçlerince soruşturma başlatıldı.