(Görüntülü Haber) Okul önlerinde uyuşturucu ve nargile tütünü satan şüphelilere operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine Esenyurt’ta bazı kişilerin okul önlerinde uyuşturucu madde ve nargile tütünleri sattığı yönünde 1 Mart’ta ihbar yapıldı. Polis ekipleri şüphelileri kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.E.A. ve H.M. isimli şüphelileri bir süre takip eden polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt’ta bir rezidansta daire kiraladığını belirleyerek operasyon kararı aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Ekipler, Y.E.A. ve H.M.’nin kiraladıkları rezidans daire, otomobillerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 980 kilo nargile tütünü, 1 tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi. 2 ŞÜPHELİ SAVCININ TALİMATIYLA SERBEST Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.E.A. ve H.M. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında ruhsatsız silah ve 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen 980 kilo nargile tütünü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.