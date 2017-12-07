(Görüntülü Haber) Okul önlerinde Narkotim denetimi

İbrahim EMÜL OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına okul ve öğrenci yurtları önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Narkotim Projesi kapsamında okul önlerinde, okul ile ilişkisi olmayan şahıslar üzerinde uygulama yapıldı, şüpheli araçlar kontrol edildi. Hafta içi okulların açık bulunduğu zamanlarda, 1 sivil ekip, 3 motorize ve 1 kadın personel ile günlük görevlendirmeler yapılarak, okul önlerinde uyuşturucu madde satışını veya kullanımını önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Atatürk Lisesi önünde yapılan çalışmada, şüpheli araçlar ve şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca okul ile ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, haftalık ve aylık plân doğrultusunda, okul önü ve çevresinde çocukların, gençlerin daha rahat bir eğitim almaları, daha rahat bir şekilde okula gidip gelmeleri, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımını en aza indirgemesi ve okul çevrelerinde okul ile ilgisi olmayan kişiler üzerinde gerekli çalışmaların hassasiyetle devam edeceği belirildi.